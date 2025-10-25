◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手の妻・真美子さんもトロント入りだ。ドジャースは２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦を敵地ロジャースタジアムで迎える。大谷は「１番・指名打者」でスタメン名を連ねた。試合を前にドジャース選手らの妻や