子ども用品店だけでなく、雑貨店やスーパーなどにも売り場が拡大している「キッズコスメ」（編集部撮影）【写真】「これが子ども向け…？」クオリティが高すぎる《「3COINS」「セリア」のキッズコスメ》の中身（15枚）キラキラときらめくパッケージのアイシャドウや、カラーバリエーションが豊富なリップやネイルなど、大人顔負けのラインナップが目を引く「キッズコスメ」。キッズコスメ市場は現在、化粧品業界の中でも特に注目の