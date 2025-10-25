週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、人気の外食チェーン店で常連客の皆さんにこだわりのアレンジ方法やお得な楽しみ方など驚きのテクニックを伝授していただきました！《出演》ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）★メニューが豊富な回転寿司「くら寿司」《ご紹介した商品》・はまち150円・くら出汁150円・えび天にぎり170円・天然だしうどん230円・えび天うどん480円・旨だ