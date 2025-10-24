子どもの歯並びについては「いつ頃・どんなところに気をつけるべき？」「矯正は早めに始めた方がいい？」など、保護者の疑問は尽きません。そこで、子どもの歯並びは何歳頃・どんなところに注目すべきか、乳歯の時期にチェックしておきたいポイントなどを、「さくらぎファミリー歯科」の櫻木先生に解説していただきました。 監修歯科医師：櫻木 慎也（さくらぎファミリー歯科）広島大学歯学部卒業後、京都府立医