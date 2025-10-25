2027年1月からiDeCoの掛金限度額が大幅にアップする。これに伴い、節税効果もグッと拡大する。実際にどのくらい節税できるのか、早見表を作成したのでチェックしてみてほしい。筆者のもとに届く「iDeCoのよくあるお悩み」の解決法についても併せて解説する。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）iDeCo掛金拡大で節税額も大幅アップ！前回『8.4万円トクする人も！「50代で今さら…」と嘆く人