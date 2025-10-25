「大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）」は24日、レギュラーシーズン第3節・GAME1が神奈川県のとどろきアリーナで行われ、NECレッドロケッツ川崎が大阪マーヴェラスと対戦。セットカウント3－2で勝利し、今季5勝目を挙げた。この試合で21得点を記録し、勝利に大きく貢献したのが日本代表の佐藤淑乃。苦しい展開を制しての白星に、昨季女王との対戦を振り返った。 ■昨季の雪辱果たした