女優の広瀬すずが18日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30〜15:55)に出演。撮影に影響するほど“大号泣”した配信番組を明かした。広瀬すず○広瀬すず「今日も朝から観てきました」俳優業のトークになり、「自分の時間は大切」だと語った広瀬。「役じゃないときって、自分の言葉で発さないといけないんだけど。自分でいる時間が圧倒的に少ない職業だから」と話し、「ちょっと大げさに言っちゃった