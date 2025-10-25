日本シリーズ監督会議後の記者会見で阪神監督・藤川球児は「勝った負けたは小っちゃなこと」と言った。勝ったから声を大きくして言えるのだろうが、本音だとみている。会見で監督要請を受諾した理由を「野球界への恩返し」と明かしたうえでの発言である。確かに昨年10月15日の監督就任会見でも少年少女など底辺拡大や社会貢献、地域密着……球界発展を目的とする言葉が相次いだ。ペナントレースを争うなか、優勝が目標なの