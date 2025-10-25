自身の半生を語る小西史彦さん＝2025年7月、マレーシア北部ペナン島（共同）1960年代、高度経済成長に沸く日本を飛び出してマレー半島に渡り、裸一貫から財を築いた日本人がいる。マレーシア北部ペナン島で暮らす小西史彦さん（81）。20代で会社を起こし、上場会社を含む約40社を束ねた企業グループを経営。「大変だからおもしろい」。今も新しい事業を始めたいと目を輝かせる。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）▽認証