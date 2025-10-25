きのう夜、群馬県沼田市の交差点で、男子高校生の運転する原付バイクと軽乗用車が出会い頭にぶつかり、高校生が大けがをしました。きのう午後9時ごろ、沼田市の信号のある交差点で、男子高校生の乗った原付バイクと軽乗用車が出会い頭に衝突し、男子高校生が頭の骨を折るなどの重傷を負いました。警察は、軽乗用車を運転していた渋川市の団体職員・町田直美容疑者（55）を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。警察によります