「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）第２戦に先発予定のドジャース・山本由伸投手が試合前会見に臨み、今回のワールドシリーズを最後に現役を引退するクレイトン・カーショー投手について「輝かしいキャリアを締めくくるにはワールドシリーズ優勝というのが一番似合うなと思うので、とにかく春からやってきたので、思いを一つにやっていきたい」と意気込んだ。チームの雰囲気につ