人気コスプレイヤーのえなこが25日までに、自身のインスタグラムを更新。人気キャラクターのコスプレ姿に賞賛の声が寄せられている。【写真】もはやコスプレの域を…ファン絶賛の“ベル”風のえなこえなこは「今年もDハロ仮装してきました」と書き出し、東京ディズニーリゾートで撮影した一枚をアップ。えなこは人気作『美女と野獣』に登場する美しい娘「ベル」に扮し、デコルテ全開の象徴的なイエローのドレスに身を包んだ姿