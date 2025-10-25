【モデルプレス＝2025/10/25】ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話／11月19日よる10時より毎週無料配信）に出演する俳優の柴咲コウとSUPER EIGHTの横山裕に、モデルプレスらがインタビュー。同年代である二人が感じたお互いの印象や役柄で苦戦した部分、さらには自身の“同期の存在”について語ってもらった。【写真】芸能事務所マネージャーを演じる横山裕◆ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」芸能