「埋める。バラす」取引先の男性を約３ヵ月間監禁し暴行を加え、ケガをさせたとして強盗、逮捕監禁致傷の罪に問われている建設会社代表の大城優斗被告（24＝逮捕時）と大城海人被告（25＝同）の初公判が10月20日に東京地裁で開かれた。起訴状などによると今年１月、優斗被告は友人関係にある海人被告らと共謀し、複数人で男性宅に押しかけた。男性から現金や高級腕時計など計約300万円相当を奪い、その後、男性を車に乗せて近郊の