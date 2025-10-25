子育ての現場には、さまざまな年齢、背景を持つ親たちが集まります。そこには時に、予期せぬ摩擦や、年齢差に起因する戸惑いが生じることもあるでしょう。今回は、自身の子育てを始めたタイミングが周りのママ友よりも一回り遅かった、筆者の友人A子さんの体験談です。 高齢出産 A子さんは他のママたちより年齢が一回り上で、一人娘がいます。近所の子どもセンターで知り合ったママ友グループの中で、A子さんは皆