栗きんとんから 生絞りモングラまで 栗づくしの2日間 食欲の秋ならではのスイーツを、名古屋で思い切り満喫できるイベント「栗フェス in Nagoya」が11月15日(土)・16日(日)に開催。 会場はイオンモール熱田の東平面駐車場で、時間は10:00～16:00。 入場無料なので、気軽に立ち寄れて、栗好き・スイーツ好きな大人の女性にはぴったりです(飲食・物販は有料)。 和菓子もスイーツも 食欲の