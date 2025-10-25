空の上で逃げ場がなく、事故が起きれば最悪の場合は死に至るという航空機内で、普段とは違う異常事態が発生すれば何でも怖く思えてしまうのは当然です。グリフィス大学航空学上級講師のグイド・カリム・ジュニア氏は、「怖く感じるものの、実際は想定された事故」を取り上げ、そうした事故が起きたときにどう対処されるかを解説しています。These 4 aeroplane failures are more common than you think - and not as scary as they