今夜、『土曜プレミアム』（フジテレビ系）にて放送されるディズニー映画『塔の上のラプンツェル』。2010年の公開から多くのファンから愛されているが、昨年6月、東京ディズニーシーに本作をテーマにしたエリアやアトラクションができたことで改めて今注目されている。今回は、そんな『塔の上のラプンツェル』に隠された秘密を紹介。ぜひ、放送前にチェックしてほしい。【写真】髪の本数は〇万本！初のオール3Dプリンセス、ラ