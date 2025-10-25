◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）初戦前に会見に臨み、先発することが決まっている25日（同26日）の第2戦に向けての意気込みを語った。気負う必要はない。シーズンを通して続けてきた投球を頂上決戦でも表現するだけだ。山本は相手のブルージェイズ打線について「細かいと