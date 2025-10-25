米国の老舗スポーツメディア、スポーティング・ニューズは24日、大リーグの年間最優秀選手を発表し、ドジャースの大谷翔平は昨年に続く受賞はならなかった。捕手として史上最多でメジャートップの60本塁打を放ったマリナーズのローリーが選出された。