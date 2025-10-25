農林水産省は２４日、２０２６年産の主食用米の生産量が７１１万トンとなる見通しを自民党の農林関係会合で示した。コメ価格高騰を背景に大幅な増産となった２５年産（７４７万トン）から５％の減少となる。鈴木農相は「需要に応じた生産」を掲げており、今後の価格動向が注目される。（橋本龍二）コメの生産量見通しは産地の生産の目安になる。農水省は近く「食料・農業・農村政策審議会」（農相の諮問機関）の食糧部会にこう