▼青森県（青森地方気象台・２５日５時）【津軽】晴れ【下北】晴れ後くもり【三八上北】晴れ後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２５日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２５日５時）【東部】くもり後一時雨【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２５日５時）【沿岸】晴れ【内陸】晴れ時々くもり▼山形県（山形地方気象台・２５日５時）【村山】晴れ後くもり【置賜】晴れ後