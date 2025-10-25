千葉・柏市の住宅で24日夜、火事があり、1人の遺体が見つかりました。24日午後9時前、柏市今谷上町の住宅で「2階から炎が出ている。周囲に燃え移りそう」と通報がありました。火は約1時間後に消し止められ、2階から年齢性別不明の1人の遺体が見つかりました。警察は出火原因を調べています。