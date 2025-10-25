社会に出ると、いろいろなタイプの人と出会います。なかには、一緒にいるだけで心が消耗する“関わらないほうがいい人”もいるものです。そんな人と心の中で「距離を置こう」と線引きすることは、わがままではなく、自分を守るための戦略です。そんな「自分を守る人間関係の戦略」を教えてくれるのが、書籍『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）です。今回は、本書から、「離れるべき人間関係」と「