秋田・東成瀬村で男女4人がクマに襲われ、1人が死亡しました。周辺ではクマ1頭が駆除されましたが、4人を襲ったクマかどうかは分かっていません。秋田・東成瀬村の村役場近くで24日午前11時過ぎ、「クマに襲われている人がいる」と消防に通報がありました。襲われたのは30代から70代までの男女4人で、このうち近くに住む佐々木喜行さん（38）が搬送先の病院で死亡しました。ほかの3人も頭などに大けがをしています。周辺では、午後