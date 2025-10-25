外交官から皇室入りをして、長い間「適応障害」に苦しまれた雅子妃。その背景には美智子さまを中心とする、女性に対する皇室の古いしきたりにあわなかったということが主な原因として言われています。しかし、一方では海外暮らしの長かった雅子妃ならではの、欧州と日本の「使用人」に関する捉え方の違いも影響していたとみられています。記事前編は【「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かさ