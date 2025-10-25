緻密なディテールで100年の歴史を表現ロールス・ロイスは、『ファントム』の誕生100周年を記念し、25台限定の特別仕様車『センテナリー・プライベート・コレクション（Centenary Private Collection）』を発表した。【画像】ラグジュアリーを極めたファントムの特別仕様車【ファントム・センテナリー・プライベート・コレクションを詳しく見る】全14枚100年の歴史を称えるために開発され、「史上最も技術的に卓越した」モデルだ