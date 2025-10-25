オーラルケアブランド「SWAG（スワッグ）」が展開した新キャンペーン『#白濱亜嵐のキスはOO味』が、X（旧Twitter）でトレンド5位を記録し、SNS上で大きな話題を呼びました。ブランドアンバサダーの白濱亜嵐さんと新商品「COLA WASH（コーラウォッシュ）」が織りなすユニークなテーマは、多くのファンの心を惹きつけ、オーラルケアを新たなライフスタイルへと昇華させています♡ S