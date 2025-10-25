日本全国どこに行っても同じ店ばかり目にする昨今、地元なら誰もが知っている地域密着型の小売業や飲食店といった「ローカルチェーン」の魅力をまとめたムック本『すごいローカルチェーン100』（イカロスMOOK）の紹介。飲食店部門の著者は、チェーン店トラベラーでありDJとしても活躍するBUBBLE-Bさん。司会のさらば青春の光の二人がローカルチェーンの魅力に迫ります！【動画】“地元ローカルチェーン”の知られざる世界きっかけ