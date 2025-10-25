中国の高速列車「CR450」の試験車が試験走行で単一列車の時速453キロ、すれ違い時の相対時速計896キロという最新記録を達成した。昨年末に試験車がラインオフとなって以降、試験走行がすでに複数回にわたり実施されており、時速450キロの大台を突破したほか、各種指標も基準値を満たしている。「CR450」は現在、上海市と重慶市、四川省成都市を結ぶ「滬渝蓉高速鉄道」において運用評価を行っており、車両全体および各システムの安