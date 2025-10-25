中国外交部の報道官は10月24日、国務院の李強総理がシンガポール共和国のローレンス・ウォン首相の招きに応じて、10月25日から26日までシンガポールを公式訪問すると発表しました。李総理は続けてマレーシアを訪問し、複数の重要な国際会議に出席します。李総理のマレーシア訪問は、東南アジア諸国連合（ASEAN）議長国を務めるアンワル首相の招きを受けてのもので、李総理は10月27日から28日までマレーシアのクアラルンプールで開