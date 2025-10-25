「DEAN ＆ DELUCA」は、11月7日（金）〜12月9日（火）の期間、新作クリスマスケーキとホリデーの食卓を彩る特別なメインディッシュを、オンラインストアで受注開始する。【写真】超豪華！都内屈指のパティスリーが手掛ける初登場ケーキ■一流のパティシエの味が楽しめる今回受注開始されるのは、一流のパティシエが仕立てた特別なケーキや、つくり手から届く旬の素材を使った料理。ホリデーケーキでは、初登場となる都内屈