きのう夕方、横浜市のJR鶴見駅で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、会社員の男が現行犯逮捕されました。男は近くにいた男子高校生に取り押さえられたということです。撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、横浜市に住む会社員・高梨敬太容疑者（22）です。高梨容疑者はきのう午後6時すぎ、横浜市のJR鶴見駅のエスカレーターで、高校2年生の女子生徒（16）のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれて