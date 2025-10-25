軍民調整センターで記者会見するルビオ米国務長官＝24日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】ルビオ米国務長官は24日、訪問先のイスラエルで記者会見し、パレスチナ自治区ガザで治安維持に当たる国際安定化部隊について「多数の国が関心を示し、参加を申し出ている」と述べた。同部隊はガザ和平計画「第2段階」で設置が検討されている。米政権はガザ停戦を維持した上で、第2段階への移行を調整しており、順調に進んでいることを