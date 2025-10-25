物価９月２・９％上昇食料品の値上がりが続いている。国際情勢の変化をきっかけに上昇が始まった食料価格は、国内のコスト増でさらに押し上げられており、今後も値上げが繰り返されるとの見方も出てきた。（中西梓、水野友晴）「値上げしなければ赤字」「なんでもかんでも価格が上がる値上げラッシュ。嘆くしかない」。２３日夕、東京都足立区の「スーパーさんよう」で買い物を終えた主婦（７９）はレシートを手にため息をつ