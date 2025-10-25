「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合前会見に臨み、タナー・スコット投手をロースターから外したことについて経緯を説明した。スコットについて問われた指揮官は「医療的な理由です」と説明。９日のフィリーズ戦で下半身の膿瘍を摘出する処置を受け、登録メンバーを外れていた。地道に調整を続けてきたが「調整期間が足りず、ブルペンでの