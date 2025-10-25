高市首相は24日夜、就任後初めての国際会議となるウクライナ支援の首脳会合にオンライン出席し、外交デビューしました。高市首相：各国首脳から私の就任に対するお祝いの言葉をいただき、歓迎の言葉を頂戴しました。とてもありがたいことだったと思います。高市首相は24日夜遅く、イギリスとフランスが主催するウクライナ支援の首脳会合にオンライン出席し、「『ウクライナと共にある』というわが国の立場は一貫している」と強調し