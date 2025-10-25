北海道・根室市で25日未明に震度5弱を観測する強い地震があり、気象庁は今後1週間程度、同じ規模の地震に注意を呼びかけています。午前1時40分ごろ、北海道・根室市で震度5弱、釧路市などで震度4を観測する強い地震がありました。震源地は根室半島南東沖で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。この地震による津波の心配はありません。警察や消防によりますと、けが人の情報は入っていな