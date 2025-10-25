お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線の中での出来事について、つづった。真栄田は「新幹線車内、外国人男性が鼻くそほじりながら大声で電話している」と書き出した。そして「日本はなめられている。そしてそいつは絶対にシートに鼻からほじり出したやつを塗りつける」と推察した上で、「内間から国連に連絡します」と相方内間政成の名を出して、笑いを誘った。この投稿