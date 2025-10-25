日中にクイック疲労回復！ 質の高い仮眠を極める 近年、世界的に「仮眠」が注目されています。仮眠とは、いわゆる「昼寝」のこと。特に「パワーナップ（積極的仮眠）」と呼ばれる昼間の短時間仮眠は、効果的に取り入れると日中のパフォーマンスが上がり、生産性が向上します。そのため国際的な企業が昼寝を社員の習慣として導入しているほど。日本でも複数の企業がパワーナップを取り入れ、仮眠時間を設定した