河北麻友子が第2子の誕生を報告した。SNSに投稿された写真には、第2子を優しく抱く彼女の姿が映り、柔らかな笑顔から新しい命を迎えた喜びがあふれている。メッセージには「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と記され、母としてのまっすぐな思いが伝わってくる。母子ともに健康との報告に、ファンからは「天使がまたひとり」「産後とは思えない綺麗さ」と祝福が相次いだ。 2000年