第1回【「藤川阪神」を倒して“常勝軍団”復活なるか？ソフトバンクの不安材料は「ここ一番でやらかしてきた過去」との指摘も】からの続き──。10月25日からソフトバンクは阪神と日本シリーズで対戦する。大接戦で盛り上がるのが野球ファンにとって理想的な展開なのは言うまでもない。だが意外かもしれないが「ソフトバンクは実のところ弱い」という意見もネット上では少なくない。（全3回の第2回）＊＊＊【写真を見る】ミ