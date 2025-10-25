10月25日、阪神とソフトバンクの日本シリーズが開幕する。第1戦はソフトバンクの本拠地、みずほPayPayドームで午後6時半のプレーボール。XなどSNSの下馬評は「阪神有利」の声が──僅差だとはいえ──目立つようだ。理由の一つが、両チームのクライマックスシリーズ（CS）が対照的だったことだろう。（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】ミスコンでも注目を集めた小久保監督の愛娘は「身長171センチ」の美人モデル。ソフトバ