秋田県湯沢市によると、同市の民家に仕掛けられていた箱わなにクマが１頭かかっているのが２５日未明、確認された。この民家には２０日からクマが居座っており、市などが確認を進めている。ＪＲ湯沢駅近くの市街地で２０日、男性４人がクマに襲われ、クマは１人の民家に居座っていた。市は玄関にハチミツなどを入れた箱わな１基を仕掛け、２４日には建物裏側の出入り口にも１基を追加して捕獲を試みていた。