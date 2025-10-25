ウクライナ支援の有志国連合会合後、記者会見するゼレンスキー大統領（左）とスターマー英首相＝24日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】ロシアに侵攻されるウクライナを支援する有志国連合は24日、ロンドンで首脳会合を開いた。主催した英国のスターマー首相によると、ウクライナ支援に充てるためのロシアの凍結資産の活用拡大案について早期の実現を目指すことなど、年内に五つの課題に取り組むことで一致した。高市早苗首相