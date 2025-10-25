【プレミアリーグ第9節】(Elland Road)リーズ 2-1(前半2-0)ウエスト・ハム<得点者>[リ]ブレンデン・アーロンソン(3分)、ジョー・ロドン(15分)[ウ]マテウス・フェルナンデス(90分)<警告>[リ]イリア・グルエフ(76分)、ルーカス・ペリ(84分)、ジェームズ・ジャスティン(90分+3)[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(40分)、ルーカス・パケタ(55分)、ジャン・クレール・トディボ(90分+2)観衆:36,788人└田中碧が2か月ぶりの先発