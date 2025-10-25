【ラ・リーガ第10節】(アノエタ)ソシエダ 2-1(前半2-1)セビージャ<得点者>[ソ]ミケル・オヤルサバル2(19分、36分)[セ]ネマニャ・グデリ(30分)<警告>[ソ]ミケル・オヤルサバル(90分+3)[セ]ルシアン・アグメ(34分)、ジブリル・ソウ(50分)、ホセ・アンヘル・カルモナ(57分)観衆:30,965人└久保不在続くソシエダがようやく今季2勝目!! エースFWオヤルサバル2発で降格圏脱出