結衣子さん（仮称）は、喉の渇きや疲労感を感じながらも、最初は夏の暑さや仕事の疲れだと思っていました。しかし、症状が悪化し検査を受けたところ、糖尿病と判明。当初は2型糖尿病と診断されましたが、治療の効果が出ず、詳しい検査の結果1型糖尿病と確定しました。そこで、どのように治療と向き合い、生活を見直していったのか、話を聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年1月取材。