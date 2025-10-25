本日10月25日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆山田裕貴が「ダーツの旅」に初挑戦！茨城県桜川市岩瀬地区買い物に行くところだったという75歳の第一町人から「山田裕貴さんですね」と言われ、「まさか知ってくれているとは思わなかった」と山田は感激。続けて、山田を見つけて車を停めてくれたデイサービスのスタッフ2人組も「山田裕貴いる！」「やばい！」と