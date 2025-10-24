「ジル サンダー（JIL SANDER）」が、アイコンバッグとスモールレザーグッズをフィーチャーしたポップアップイベントを伊勢丹新宿店で開催する。期間は10月29日から11月11日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップの内装は、「エデンワークス（edenworks）」を主宰するフラワークリエイター篠崎恵美が担当。実在する花を模したモチーフを日本原産の紙で手作りし、店内を装飾する。店頭では、アイコンバッグの「カンノーロ